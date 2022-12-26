اليوم.. نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين في قضية الرشوة

تنظر اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة.

محاكمة رئيس جامعة دمنهور

كانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، استمعت اليوم لمرافعة النيابة العامة في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.