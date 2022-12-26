وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية.

والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم إختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج.

حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

جهاز الملحقين الحربيين

حيث بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الدبلوماسية العسكرية المصرية ، أعقبها كلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقرير مفصل لدورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى لسنة 2022/2023، كما تم عرض فيلم تسجيلى تناول كافة مراحل عملية التأهيل للعناصر التى تم إختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما قام أعضاء التمثيل الدبلوماسى العسكرى الجدد بآداء قسم الولاء.

حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

هيئة الإستخبارات العسكرية

كما ألقى اللواء أح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للإرتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج ، مشيراً إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على آداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما هنأهم بإنتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم المنصب ، وطالبهم بمواصلة الإطلاع والمعرفة فى كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام ، مع التمسك بالإنضباط العسكرى والقيم والثوابت الإصيلة للقوات المسلحة.

حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وأشار إلى أن عملية إنتقاء تلك العناصر تمت وفقاً لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظراً لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من آداء مهامهم بكفاءة وإقتدار.