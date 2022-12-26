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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخميس المقبل.. آخر ظاهرتين فلكيتين لعام 2022

صدى البلد

 قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن آخر ظاهرتين فلكيتين لعام 2022 تزينان السماء الخميس المقبل ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.


وأضاف تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن الظاهرتين هما اقتران كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) واقتران القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية). 


وأوضح أن الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.
وتابع أن كوكب الزهرة سيقترن مع كوكب عطارد بعد غروب الشمس مباشرة /الخميس/ المقبل وأثناء الغسق المسائي، إلى أن يغرب هذا المشهد تمامًا مع دخول الليل. 
وبالنسبة لاقتران القمر مع كوكب المشترى، أشار أستاذ الفلك إلى أن هذا هو الاقتران الثاني لهما للمرة خلال هذا الشهر وكان الأول في بداية ديسمبر الحالي، لافتا إلى أن الاقتران سيبدأ عند دخول ليل الخميس المقبل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبًا.

 

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