اكتشافات أثرية بارزة وافتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية في 2022

نشرت وزارة السياحة والآثار، تقريراً مختصراً، مرفقاً بفيديو مصور، عن أبرز أنشطتها خلال عام 2022 والتي تضمنت الآتي:

- مشاركة وزير السياحة والآثار كمُتحدث في أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي السادس عشر الذي نظمه المركز الإعلامي العربي .. وعُقدت الجلسة تحت عنوان "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي"

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع، كمُتحدثين في أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي السادس عشر والذي نظمه المركز الإعلامي العربي، وقد عُقدت هذه الجلسة تحت عنوان "التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي". استعرض الوزير خلال الجلسة دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر، ومحاور استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة في مصر.

- أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي يشهدون ظاهرة شروق الشمس على معابد الكرنك والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام

شهدت معابد الكرنك، يوم 21 ديسمبر الجاري، ظاهرة شروق الشمس على محور معابد الكرنك، والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام. وقد شهد هذه الظاهرة أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي والذين حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.

- الكشف عن مجموعة من المقابر بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة

نجحت البعثة الأثرية المصرية والعاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع، ويعد هذا الكشف إضافة علمية وأثرية هامة ليُعيد كتابة تاريخ محافظة دمياط.

- افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية على مستوى الجمهورية خلال عام 2022.

في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة في المجال الفندقي، تم خلال العام الجاري افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية جديدة في مصر، والتي ساهمت في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة. وتتمثل هذه المنشآت الجديدة في 24 منشأة فندقية، و165 مطعما سياحيا، و12 شركة إدارة فندقية، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و15 مركزا أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازارا سياحيا.

- إقامة النسخة الأولى من مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والبيئة ومحافظة بورسعيد.

تحت رعاية وتنظيم وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، ومحافظة بورسعيد، يُقام "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في نسخته الأولى بمحمية أشتوم الجميل وبحيرة المنزلة، وذلك بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٥ ديسمبر الجاري. وقد جاءت مشاركة الهيئة في إطار الترويج للأنماط السياحية الجديدة، ومنها السياحة البيئية وسياحة المحميات، وسياحة مراقبة الطيور والتي تحظى باهتمام قطاع كبير من السائحين مما يضيف تنوعاً للمنتج السياحي المصري.

- تنظيم رحلة سياحية توعوية واحتفالية لعدد من أبطال ذوي الهمم

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الأسبوع، من خلال مكتبيها برمسيس والمنيا رحلة سياحية توعوية، لعدد من أبطال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا ومبادرة مصر تستطيع لأبطال ذوي الهمم، وقد شملت الرحلة زيارات لأماكن سياحية وأثرية متنوعة بمحافظتي القاهرة والمنيا.

- تدريب ٢٥ من العاملين بمنطقة شجرة مريم العذراء بالمطرية ضمن برنامج "سفراء السياحة"

استكمالاً لبرنامج "سفراء السياحة" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في مارس ٢٠٢٠ ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف لتطوير وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، انتهت الوزارة، خلال الأسبوع، من تدريب ٢٥ من العاملين بمنطقة شجرة مريم العذراء بالمطرية ما بين موظفي شباك تذاكر ومسئولي الأمن المدني ومفتشي الآثار.

- وزارة السياحة والاثار تعلن نتيجة المرحلة الأولى من امتحان المتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة نتيجة المرحلة الأولى من امتحان المتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، حيث بلغ عدد الناجحين ٤٤ مرشد سياحي من أصل ٧٢ متقدم. ومن بين هؤلاء الناجحين ٢٣ متقدم ممن يجيدون اللغات النادرة التي لا يتوافر عدد كاف من مرشديها بإجمالي عدد ١٢ لغة نادرة.

- المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف إحتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

استضاف المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط احتفالية موسيقية لعازفة الماريمبا المصرية الشهيرة نسمة عبد العزيز، قدمت خلالها مجموعة من أشهر المقطوعات والأغاني الشرقية التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية، والتي نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بحماس وتناغم جعلهم يتغنون بكلمات الأغاني مع العزف.

- إقامة سباق زوسر الترا ماراثون الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوي

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوي، أُقيم، سباق زوسر الترا ماراثون الدولي، والذي بدأ من هرم ميدوم بمحافظة بني سويف وانتهى عند هرم سقارة بالجيزة، حيث شارك به ١٧٠ متسابق مصري وأجنبي يمثلون ١٦ دولة أوروبية وأفريقية وعربية.

- تفقد نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عدد من المنشآت الفندقية بالأقصر والأماكن السياحية والأثرية بأسوان

بناء على تكليفات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تفقدت الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة عدد من المنشآت الفندقية بمحافظة الأقصر للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والسياحية والصحية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وبمعايير التصنيف الجديدة (HC) ، بالإضافة إلى متابعة إجراءات رفع كفاءة سرعات الإنترنت والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها. ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومحفز لصناعة السياحة وحرصها على متابعة كافة المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

-مشاركة مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في إحدى الحلقات النقاشية لاستعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي

نيابة عن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية "اتصال" والتي تضم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر، وذلك ضمن برنامج "مع الحكومة" والذي تنظمه الجمعية كل فترة للتعرف على الأنشطة الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من الوزارات والقطاعات.

وقد تم خلال الجلسة استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، والتي تتضمن تنفيذ 30 مشروعاً من خلال أربعة محاور رئيسية وهي البنية الأساسية، قواعد البيانات والبوابات والمواقع الإلكترونية والانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتتطرق إلى جميع المجالات من ميكنة منافذ بيع التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف، إتاحة شراء التذاكر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة مروراً بالبوابات والمواقع المختلفة.

- معارض مؤقتة بمتاحف الفن الإسلامي وقصر محمد علي بالمنيل وجاير آندرسون للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق ١٨ ديسمبر من كل عام، نظّم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ثلاث معارض أثرية مؤقته تحت عنوان: "تجليات اللغة العربية في بهاء الخط العربي“، بمتاحف الفن الإسلامي بباب الخلق، وقصر محمد علي بالمنيل، وجاير آندرسون بميدان أحمد بن طولون.

- في تقليد شهري ... المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية تختار مجموعة من القطع الأثرية لتكون القطع المميزة لشهر ديسمبر

ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية؛ اختارت المتاحف قطع شهر ديسمبر، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تعبر عن مدى ارتباط التاريخ والحضارة المصرية القديمة والحديثة بالقيم النبيلة للإنسانية وحقوق الإنسان، حيث تذخر المتاحف المصرية بمقتنيات للعديد من الشخصيات التاريخية التي ساعدت في رفع القيم الإنسانية على أرض مصر.