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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افرش 4 حجرات بـ 80 ألف جنيه.. شاهد| جولة بمعرض صنع في دمياط

صدى البلد

بعد غلاء الأسعار الذي عاني منه العرائس الفترة السابقة، قررت الحكومة - عن طريق جهاز تنمية المشروعات لمحافظة دمياط - تخفيض الأسعار لمساعدة المتزوجين حدديثا لفرش شققهم من كافة المفروشات.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، أسعار المفروشات داخل معرض صنع في دمياط بمدينة نصر، وقال السيد شريف أحد العارضين أن مشاركته في هذا المعرض كل عام تساعده علي تسويق منتجاته بشكل جيد وكبير.

ونوه العارض عن أن هناك إقبال كبير من المواطنين علي شراء المفروشات وبالأخص المخطوبين، مشيراً إلي أن التخفيضات تصل إلى 30%.

وأشارت منيرة وهي عنصر نسائي مشارك في المعرض هذا العام، أن المعرض ساعد المواطنين علي شراء المفروشات الدمياطية من القاهرة بدل مشقة السفر التي قد تؤذي المنتجات وتقليل تكلفة النقل والإستفاده من العروض.

ولفت محمد منصور أحد العارضين، أن العروض وصلت إلي فرش ٤ حجرات بملغ لا يتخطي الـ 80 ألف جنيه، مما قد يساعد العرائس بشكل كبير علي إتمام الزواج.

ويذكر أنه كشف حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، عن إنطلاق معرض"صنع في دمياط للأثاث" بأرض المعارض بمدينة نصر .

وأضاف حسام شبكة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن هذا المعرض ضمن سلسلة معارض "صنع في دمياط"، التي تقام بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة،و الصغيرة،  و محافظة دمياط، مؤكداً أن المعارض بدأت عام 2016، وهذه الدورة الـ16 للمعرض.

وأوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، أن هناك 74 عارض يشارك في  معرض صنع في دمياط، في هذه المرحلة، و جميع المشاركين من دمياط، ومن مستفيدي جهاز تنمية المشروعات، و الذين يتمتعوا بخدمات مالية، و غير مالية، بالإضافة إلى وجود عملاء من الغرفة التجارية.

دمياط الحكومة المصرية جهاز تنمية المشروعات الغرفة التجارية تخفيض

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