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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط نقد أجنبي وسبائك وجنيهات ذهبية وفضية مهربة بمطار الغردقة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاوله تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من السبائك والجنيهات الذهبية والفضية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٢ والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٢ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ . 
 وبناءا على إخبارية سرية مقدمة من إدارة  البحث الجنائى بصاله السفر الدولى مفادها محاولة 2 راكبتين مغادرتين إلى اسطنبول على رحلة الخطوط الجوية التركية تهريب كمية من النقد الأجنبى والسبائك والعملات الذهبية والفضية .

وقام مهند سامى المشرف على صاله السفر بتكليف محمد أبو بكر رسلان مأمور الجمرك المعين بصاله السفر بتفتيش حقائب فتبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و 5 جنيهات ذهبية و 5 سبائك من الذهب و 24 جنيه فضى .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات عادل قرنى ومحمود خميس ومصطفى عبد الرسول ومحمد النقراشى ومحمود جمال بحضور أحمد طايع وعصام عباس من الأمن الجمركى .

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 39 لسنه 2022 وإحاله الراكبتين للنيابه العامه وذلك بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر .

يأتى ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى.

 

 

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