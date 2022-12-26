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رئيس التحرير
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محافظات

حزب الشعب الجمهوري يوزع هدايا الكريسماس على الأطفال في أسيوط| صور

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري بأسيوط يوزع هدايا الكريسماس

وزع حزب الشعب الجمهوري في أسيوط، الهدايا على الأطفال داخل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك تزامنًا مع حلول أعياد الكريسماس والميلاد المجيد، وسط تفاعل المواطنون والأطفال مع الهدايا التي قدمها وفد الحزب.

وكان وفد حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، الذي ضم نيفين سعيد الأمين المساعد للتدريب والتثقيف، وحازم فورد رئيس لجنة المواطنة، وباسم صلاح حافظ أمين أمانة الشئون البرلمانية، ومحمود عجمي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، زار مطرانية الأقباط الكاثوليك تزامناً مع احتفالات الكريسماس وكان في استقبالهم القمص توماس وليم وكيل عام مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

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وقال السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري في أسيوط، إنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب توجه وفد إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط لتقديم التهنئة بأعياد الكريسماس والميلاد المجيد؛ وتوزيع الهدايا على الأطفال وإدخال الفرحة والسعادة، والبهجة على قلوب الأطفال احتفاء بعيد الميلاد المجيد؛ مؤكداً أن ما انتهجته الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من تقاليد لمشاركة جموع الشعب المصرى بالأعياد والمناسبات الدينية؛ جعل تلك المناسبات أعيادًا لجميع المصريين، يتبادل فيها الجميع التهنئة وتعم مظاهر البهجة والاحتفال أرجاء الجمهورية.

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