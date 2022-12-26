انتهت القصة.. فيديو يظهر الشوارع المهجورة في قطر بعد انتهاء المونديال

انتشر مقطع فيديو على موقع تيك توك لشاب قطري يوثق ما حدث بعد انتهاء فعاليات كاس العالم الذي نظمته الدوحة لعام 2022.

وتخطى الفيديو الذي نشره الشاب على صفحاته الشخصية اكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات، بينما شهد تعليقات الالف مشيدين بتنظيم قطر للمونديال، ويتسالون عن مصير التشغيلات والخدمات التي اصبحت مهجورة.

وعلى أنغام أغنية بطولة كأس العالم "هلا هلا"، قارن الشاب الحال في شوارع قطر التي كانت مكتظة بالمشجعين وأصبحت شبه خالية من الناس.

ووثق الشاب في فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" بعنوان "انتهت القصة"، شوارع قطر المعروفة والأماكن الحيوية التي شهدت أجواء احتفالية غير مسبوقة، وهي خالية من الناس بعد انتهاء المونديال.

ومنذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم 2022 بتاريخ 2 ديسمبر 2010، سعت قطر إلى أن تكون هذه النسخة من المونديال استثنائية وفريدة من نوعها في تاريخ كأس العالم، وقامت بإنشاء ملاعب بمعايير عالمية ووسائل نقل عصرية وبنية تحتية متطورة.

وبلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقع المنظمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على مستوى العالم.



