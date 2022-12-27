انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء.. و24.72 جنيه أعلى سعر للصرف بالبنوك

انهار سعر الدولار في السوق السوداء، بعدما تراجع بقيمة 12 جنيها، منخفضا من مستوى 38 جنيها إلى 26 جنيها لتكون ضربة قاسمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية، ليقترب من سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية.

و شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء ، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك.



وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).



أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

