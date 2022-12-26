حصاد عام 2022| الخسوف.. القمر الدموي يظهر لمرتين خلال سنة

تزينت السماء خلال عام 2022 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة كسوف الشمس.

و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري؛ للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وحدثت ظاهرة الخسوف القمري مرتين خلال هذا العام وأثناء تلك المرتين شاهدناها فيها الظاهرة مرة بشكل جزئي ومره لم نشاهده فى مصر .

شهدت الكرة الأرضية ظاهرة فلكية هامة، حين حدث خسوف كلي للقمر، وهى تعد من الظواهر الفلكية الهامة الذى ينتظرها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء لرصد الظاهرة وتصويرها اذا سنحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا شهدنا يوم الأثنين 16 مايو خسوف كلي للقمر، أن فى هذا اليوم حدث خسوف كلي للقمر حيث مر القمر عبر ظل الأرض ، وخلال هذه المرحلة أصبح القمر أغمق تدريجيا ثم تحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم الى اللون الأحمر.

وأضاف تادرس، انه لا يحدث كسوف الشمس ابدا إلا اذا كان القمر محاقا ، ولا يحدث خسوف القمر ابدا إلا اذا كان القمر بدرا.

وأوضح أستاذ الفلك، أن الخسوف سوف كان مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب إفريقيا .

واشار أنه أمكن رؤية جزء ضئيل جدا من هذا الخسوف في مصر الساعة 4:45 صباحا حيث كان القمر في أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة ، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لم نراه حيث كان القمر تحت الأفق حينذاك .

وخسوف القمر شهد بدايتة فى مصر لانه فى اتجاه عكس الشروق وهذا كان مفيد للرصد، و الخسوف ره جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة، وفي القاهرة شهد الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

وبدأ خسوف القمر أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) وعند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

خسوف القمرالجزئي بدأ عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 16 مايو 2022م، وعند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي.

وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ، وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

وكانت أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث وصل الخسوف إلى 91% من قيمته، واستمر لمدة 53 دقيقة.

وكان قد نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان، ودعا جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة لرصد فاعليات ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

بينما شهدت الكرة الأرضية الثلاثاء 8 نوفمبـــر 2022م، خسوفا كليا للقمر، وكان هذا الخسوف هو الثاني والأخير لعام 2022، ولم يشاهد في مصر والمنطقة العربية.

واتفق توقيت وسطخسوف القمر 8 نوفمبر مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444هـ، حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، وغطى ظل الأرض 135.9% تقريبا من سطح القمر.

واستغرقت مرحل الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريبا، بينما استغرقت جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا، وبدأ الخسوف بخسوف شبه ظلي ستكون في الساعة 10 ودقيقتين و17 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بينما بدأ الخسوف الجزئي في الساعة 11 و9 دقائق و12 ثانية، فيما يبدأ الخسوف الكلي في الساعة 12 و16 دقيقة و39 ثانية، وذروته في الساعة الواحدة و22 ثانية ظهرا، ونهايته في الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية.

وشوهد هذا الخسوف في المناطق التي ظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أمريكا الشمالية، معظم أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .