مقابلة بأمريكا.. هل تسببت نيكول سعفان في طلاق طارق العريان وأصالة

علم صدى البلد أن المخرج طارق العريان قد تزوج منذ عدة أشهر من الموديل نيكول سعفان ، حيث فضل الثنائي عدم الإفصاح بذلك إلا للمقربين منهما.

زواج طارق العريان ونيكول

وكان المخرج طارق العريان قد ارتبط بنيكول سعفان عقب طلاقه من المطربة السورية أصالة ، حيث ظهر العريان مع نيكول في العديد من الحفلات .

وكانت مقابلة نيكول سعفان وطارق العريان هي من تسببت بشكل كبير في طلاقه من المطربة السورية أصالة وحدوث الطلاق بينهما بعدما نشأت قصة حب بين العريان ونيكول.

بداية قصة حب طارق العريان ونيكول سعفان

ظهر المخرج طارق العريان، في عدة صور نشرتها حبيبته نيكول سعفان، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتعلن من خلال التعليق على الصور، تفاصيل ارتباطهما.

وكتبت نيكول سعفان، في تعليقها على صورها مع طارق العريان: «منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي»، لتشير إلى أن ارتباطهما جاء منذ أكثر من عام.

وفي مارس الماضي، أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، التي كانت سببًا في طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

ونشر طارق العريان - عبر حسابه على إنستجرام- صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها .

الصورة التي نشرها طارق العريان، لـ نيكول سعفان، تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على انستجرام في ذلك التوقيت.

انفصال أصالة وطارق العريان

أعلنت أصالة، في شهر يناير الماضي 2020، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعمها.

وعلقت على الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة".

أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق على الصورة: "للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، سأظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد أم أولادي".