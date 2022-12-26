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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السلع بعد الإفراجات الجمركية.. تفاصيل

الافراجات الجمركية
الافراجات الجمركية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي للمواطن المصري.

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الحكومة تحاصر الدولار في السوق السوداء.. وتكشف موعد انخفاض السلع

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بشرى للمواطنين.. الحكومة تكشف عن موعد انخفاض الأسعار.. فيديو

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "رغم الأزمات العالمية إلا أن الأمن الغذائي في مصر في وضع آمن على عكس الدول الآخرى"، مؤكدا: "ما زال هناك إتاحة للسلع في الأسواق".

 

وتابع: "هناك تنسيق كبير لتوفير السلع ومدخلات الإنتاج في مصر"، موضحا: "عندما حدثت أزمة الدولار كانت هناك مشكلة عدم الإفراجات الجمركية"، مؤكدا: "الرئيس السيسي وجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة عمليات الإفراج الجمركي".

 

وأوضح: "تم الإفراح خلال الفترة الماضية عن كميات كبيرة من الأعلاف من الموانئ"، مشيرا: "ما تبقى من كميات في الموانئ جاري التنسيق مع البنك المركزي للإفراج عنها".

 

واسترسل: "تم الإفراج عن سلع بقطاع الأعلاف الزراعة بقيمة 760 مليون دولار"، موضحا: "مصر تستورد 11 مليون طن ذرة صفراء في العام.. ونستورد مليون طن فول صويا سنويا".

 

وأكمل الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية،: "الدولة وفرت قروض ميسرة لدعم صغار المربيين لرفع كفاءة التربية"، لافتا: "ما زال لدينا وفرة وإتاحة ولم نتعرض لأزمات".

 

وأكد: "كم الاتاحة سيكون كبيرا في الأسواق بعد عمليات الإفراج الجمركي سيكون المعرض أكثر وهو ما سينعكس على الأسعار بالانخفاض".

 

أحمد أبو اليزيد القيادة السياسية الامن الغذائي الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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