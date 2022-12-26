القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 400 ألف جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهما (96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 11 كيلو جرام – إسطوانة وعدد 104 لفافة من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية - خزينة – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .