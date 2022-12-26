أحمد موسى: الرئيس السيسي مشغول بحال المواطن والأسعار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية بأبو رواش.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "الرئيس السيسي مشغول بالمواطن وحال المواطن والأسعار".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن "المشروعات التي تم افتتاحها اليوم من المشروعات المهمة ويضم عددا كبيرا من المصانع"، مؤكدا "الدولة لديها حرص كامل على تهدئة الأسواق وتخفيض الأسعار".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، “الرئيس السيسي أكد أن كل شيء تنفذه الدولة المصرية هدفه التخفيف على المواطن”.