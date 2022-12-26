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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى عز البرد .. مايان السيد تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

صدى البلد

حرصت الفنانة مايان السيد على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايان بإطلالة جذابة مرتدية ملابس صيفية فى عز البرد مكشوف الاكتاف والصدر وهو ما علق عليه الجمهور: "مش بردانة".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد الفنانة مايان السيد، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص الفنانة مايان السيد، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.

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أخر ظهور ل مايان السيد إطلالات مايان السيد جلسة تصوير

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