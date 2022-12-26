الداخلية تكشف ملابسات تداول صورة لشخص يروج لبيع المخدرات بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصورة لأحد الأشخاص يدعى قيام صاحب الصورة بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة أشمون بالمنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها وتبين أنه (عامل بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وتبين أن الحساب غير خاص به.

كما أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه ونشر ما تم رصده - على خلاف الحقيقة- إنتقاماً من الأخير لقيامه بإخبار والده وعمه بتعاطيه المواد المخدرة منذ فترة وقيامهما بتعنيفه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.