عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تداول صورة لشخص يروج لبيع المخدرات بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصورة لأحد الأشخاص يدعى قيام صاحب الصورة بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة أشمون بالمنوفية.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها وتبين أنه (عامل بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، وتبين أن الحساب غير خاص به.

 كما أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه ونشر ما تم رصده - على خلاف الحقيقة- إنتقاماً من الأخير لقيامه بإخبار والده وعمه بتعاطيه المواد المخدرة منذ فترة وقيامهما بتعنيفه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك التواصل الاجتماعي شبين الكوم تاجر مخدرات المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

كارثة تهدد روسيا.. اعتراف صادم قد يقلب موازين الحرب

الزراعة: الإفراج عن 1.5 مليون طن أعلاف بـ800 مليون دولار خلال شهرين

سببها الكبت.. إطلالات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين بعد تصريحاتها المثيرة للجدل

الأزهر ودار الإفتاء: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

هل تقترب الحرب من نهايتها؟.. أوكرانيا تعلن عقد قمة للسلام

بالكاجوال.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في ظهورها على إنستجرام| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في ظهورها على إنستجرام| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل بجمالها

فى عز البرد .. مايان السيد تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

أعراض خطيرة.. ما هي حساسية الفول السوداني والمكسرات؟

فيديو

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ