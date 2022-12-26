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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدى على طفل في الدقهلية

التعدى على طفل
التعدى على طفل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على طفل بالضرب بأحد الشوارع بالدقهلية.

 بالفحص تم تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 12 - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) باستدعائه حضر رفقه والده وبسؤالهما قرر والده بأنه قام بإرسال نجله للعمل رفقة (أحد الأشخاص "راعى أغنام" – مقيم بدائرة القسم) ، وقرر بقيام الأخير بالتعدى على الطفل "دون حدوث إصابات" بقصد تعنيفه لتغيبه عن العمل رفقته، وباستدعاء الأخير وسؤاله أيد ذلك. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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