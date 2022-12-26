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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكراه.. تسجيل نادر لـ كمال الشناوي قبل وفاته

كمال الشناوي
كمال الشناوي

تحل اليوم الأثنين 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1918، ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.

 

كمال الشناوي وحياته

ولد كمال الشناوى فى مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ودرس فى كلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان وتخرج فيها، ثم عمل مدرسًا للتربية الفنية والرسم، وفي أواخر حقبة أربعينيات القرن العشرين قرر خوض مجال التمثيل.

 

كمال الشناوي ومشواره الفني

بدأ كمال الشناوي مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان"، وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الآخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.

 

كمال الشناوي وأعماله الفنية

وكان أول أعماله فيلم "غنى حرب" ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2006 شارك في بطولة أكثر من مائتي فيلم سينمائي من أبرزها "الأستاذة فاطمة، الحموات الفاتنات، المرأة المجهولة، اللص والكلاب، الكرنك، الرجل الذي فقد ظله، اﻹرهاب والكباب".

شارك أيضًا في بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية منذ حقبة السبعينيات منها "هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر، العائلة والناس، لدواعي أمنية، آخر المشوار" توفى في 22 أغسطس عام 2011.

 

كمال الشناوي وزواجه من هاجر حمدي

عرفت الفنانة هاجر حمدي باسم الراقصة المثقفة، وهذا ما لفت أنظار "الشناوي" لها، ونشأت بينهما قصة حب في كواليس فيلم "حمامة السلام"، انتهت بالزواج، وطلب منها "الشناوي اعتزال الفن، واستمر زواجهما عدة سنوات.

كما تزوج كمال الشناوى من زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، أما الأخيرة فهى اللبنانية عفاف نصرى التى تزوج منها أيضا.

 

تسجيل نادر لـ كمال الشناوي قبل وفاته

وفى تسجيل نادر لـ كمال الشناوي، مع الصحفى والاعلامى يوسف خليفة قال من خلاله إنه بدأ التمثيل في سن صغيرة جدا ولا يوجد ممثل بدأ في سنه ويعتبر الفنان محمود حميدة الأقرب له.

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