محافظ جنوب سيناء يأمر باستمرار الحملات التموينية ومراقبة الجودة ومنع الاحتكار

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستمرار الحملات التموينية في كل المدن ومراقبة جودة السلع الغذائية و التموينية ومنع احتكار التجار .

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة ، وذلك في قاعة العمليات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ ، في حضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ،

وناقش المحافظ خلال اللقاء عدد من الموضوعات الهامة منها المشروعات الجارية على ارض المحافظة حيث تم مناقشة المسئولين كل في اختصاصة ، كما امر باستمرار الحملات التموينية ليلا ونهارا بكافة منافذ بيع السلع للمواطنين والتأكد من الجودة والسعر وعدم الاحتكار ،

تم تناول المحافظ الاستعدادات لقيام عدد من الفعاليات غدا بمدينة طور سيناء بالاستاد الرياضى ومنها توزيع عدد من الأجهزة التعويضية على المستحقين وكذا توزيع عدد من مستلزمات الشتاء من بطاطين وملابس على الاسر المستحقة وتفقد معرض الاسر المنتجة ومهرجان ضرب الأسعار وحضور المؤتمر الشعبى التوعوى والمصاحب لة عرضا للإنجازات خلال السنوات الماضية ، ثم حضور مأدبة غداء مع مشايخ وعواقل البدو وحضور حفل فنى ثقافى بمقصد العائلة وتكريم المتميزين .

ومن ناحية أخري تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، حيث تفقد إدارات المجلس ، والنافورة المائية المضيئة، واعمال اللاند سكيب، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة الأعمال وأعمال النظافة استعدادا لافتتاح المجلس، رافق المحافظ فى جولته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، ومفوضي واستشاري المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمدينة.

أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وجاري نهو الأعمال استعداداً لافتتاحه.



