عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يأمر باستمرار الحملات التموينية ومراقبة الجودة ومنع الاحتكار

فودة
فودة

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستمرار الحملات التموينية في كل المدن ومراقبة جودة السلع الغذائية و التموينية  ومنع احتكار التجار .

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع  مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة ، وذلك في قاعة العمليات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ ، في حضور الدكتورة ايناس  سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ، 

وناقش المحافظ خلال اللقاء عدد من الموضوعات الهامة منها المشروعات الجارية على ارض المحافظة حيث تم مناقشة المسئولين كل في اختصاصة ، كما امر باستمرار الحملات التموينية ليلا ونهارا بكافة منافذ بيع السلع للمواطنين والتأكد من الجودة والسعر وعدم الاحتكار ، 

تم تناول المحافظ الاستعدادات لقيام عدد من الفعاليات غدا بمدينة طور سيناء بالاستاد الرياضى ومنها توزيع عدد من الأجهزة التعويضية على المستحقين وكذا توزيع عدد من مستلزمات الشتاء من بطاطين وملابس على الاسر المستحقة وتفقد معرض الاسر المنتجة ومهرجان ضرب الأسعار وحضور المؤتمر الشعبى التوعوى والمصاحب لة عرضا للإنجازات خلال السنوات الماضية ، ثم حضور مأدبة غداء مع مشايخ وعواقل البدو وحضور حفل فنى ثقافى بمقصد العائلة وتكريم المتميزين .

ومن ناحية أخري تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، اخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، حيث تفقد إدارات المجلس ، والنافورة المائية المضيئة، واعمال اللاند سكيب، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة الأعمال وأعمال النظافة استعدادا لافتتاح المجلس، رافق المحافظ فى جولته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، ومفوضي واستشاري المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمدينة. 

أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وجاري نهو الأعمال استعداداً لافتتاحه.


 

اخبار جنوب سيناء حملات التموين اللواء خالد فودة إحتكار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

ترشيحاتنا

لن أفكر مرتين.. ميدو يكشف موقفه من تدريب الإسماعيلي

مفاجأة.. ارتداء ميسي البشت القطري بعد التتويج بكأس العالم متفق عليه

حكم تتبع عورات الناس وعيوبهم.. دار الإفتاء تحذر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

مجهز بكافة الاحتياجات.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل جديدة عن دار المسنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 ايام أجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

بعد رقصها بملهي ليلي بشكل هستيرى..5 صور لـ شيرين وحسام حبيب غير منتشرة

ضربها علقة بفستان الفرح.. من الاسماعيلية لـ المحلة العرايس بتتهان

فيديو

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

محمد هنيدي: نبيل الجميل يهدف للضحك أولا وأتمنى عرضه في بغداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ