أول تعليق للحاجة سندس صاحبة الزواج من رجلين في ليلة رأس السنة

القانون التونسي لا يوجد فيه ما يمنع

قالت التونسية الحاجة سندس صاحبة قضية تعدد الأزواج في تونس، إنّ الزواج هو مؤسسة مقدسة وليس على الورق فقط، لكنه من أقدس العلاقات الإنسانية، وحياة بين شخصين متفاهمين ومتوافقين بينهم الاحترام والتقدير.

وأضافت سندس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "الزواج ليس من أجل الزواج أو أن يحمل الإنسان لقب الزوج أو الزوجة، وبالنسبة لمقطع الفيديو الذي نشرته بشأن اعتزامي زواجي من شخصين فإن الناس هاجمت الفيديو دون بحث الأسباب، كنت أعول على ذكاء الشعب التونسي".

وتابعت السيدة التونسية: "قبل أن أخرج في فيديو كان هناك تصريح من محام تونس تطرق إلى تعدد الزوجات في راديو تونسي وأد أن القانون التونسي لا يوجد فيه ما يمنع المرأة إذا تزوجت بزوجين، وشاهدت صمتا رهيبا من الشارع التونسي رغم أن هذا الموضوع يمس عفة المرأة التونسية رغم أنه من أخطر الكلام الذي يمكن أن نسمعه، وكيف لمحام أو رجل قانون يقول هذا الكلام ويصمت الشارع التونسي"..

لم أتخيل

وأوضحت: "بطريقتي الساخرة عملت فيديو ولم أتخيل أن ينتشر هذا الفيديو بشكل واسع، ولم أتخيل أن يخرج خارج حدود تونس، أي أنني كنت أنتقد المحامي بطريقة ساخرة وبالطبع لن أتزوج من رجلين، وفي الفيديو الثاني قلت إنني سأتزوج بعد أسبوعين وتحديدا في ليلة رأس السنة من شخصين وسيكون هذا المحامي شاهد على زواجي وهو أول شخص تحدث عن هذا الأمر، ونحن بلد مسلم يؤمن بالله وبالقرآن وبما نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم".