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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباراة الأهلي السبب| قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن مصير فيريرا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك تتعامل بهدوء مع جوسفالدو فيريرا تمامًا، وتقوم بإيصال كافة طلباتها عبر المشرف على الكرة، مشيرا إلى أن المقاولون العرب كان يستحق الفوز على الفريق الأبيض في مباراتهما الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "قد تتغير الأمور؛ إذا استمرت الأمور حتى 21 يناير 2023، موعد مباراة الأهلي في الدوري، سواء في أداء الفريق وتغيير مراكز اللاعبين، والمعاناة التي حدثت أمام المقاولون العرب".

وأضاف: "إدارة الزمالك تشعر بوجود مشكلة فنية في الزمالك، وهناك حالة استغراب من مشاركة يوسف حسن على حساب سامسون اكينولا وسيف الجزيري، الثنائي المحترف".

وأكمل: "سامسون لا يشارك بصفة أساسية، ويلعب على فترات قليلة، كما أن هناك لاعبين تستحق المشاركة وموجودة في دكة البدلاء، كما أن طريقة اللعب لا تبين قدرات الفريق الحقيقة، وتراجع مستوى إمام عاشور وزيزو بشكل واضح".

وواصل: "هناك حالة ارتباك كبيرة في الزمالك، بسبب سياسة فيريرا، وعدم ثبات التشكيل، خصوصا بعد الانفاق الكبير وضم صفقات قوية".

وأردف: "هناك فترة لتقييم عمل فيريرا حتى 21 يناير، وفيريرا مدرب لا يسمع، وينفذ ما يريده، ولديه وجهات نظر، وإدارة الزمالك لا تثق في وجهة نظر المدرب البرتغالي بشأن تجربة اللاعبين ومشاهدتهم على الطبيعة، لحين نهاية الدور الأول، وبداية الدور الثاني يتم الاستقرار على التوليفة".

واستطرد: "فيريرا انتقد امام عاشور وزيزو بعد لقاء المقاولون العرب، الأول يقوم بتعطيل اللعب ويساهم في بطئ رتم الفريق، والثاني مشغول بالحصول على (فاولات) والوقوع بصفة مستمرة".

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