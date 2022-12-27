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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اجتماع عاجل بين الخطيب وكولر عبر الفيديو كونفراس.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك اجتماعاً مهماً بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال الساعات القادمة عبر الفيديو كونفرانس.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يعقد الخطيب اجتماعا مع مارسيل كولر عبر الفيديو كونفرانس، في ظل تواجد محمود الخطيب خارج مصر حالياً على أن يحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأعضاء شركة الكرة وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي".

وتابع:" من المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن مستوي الفريق في الفترة الأخيرة، وكذلك سيتم مناقشة ملف الراحلين والصفقات".

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