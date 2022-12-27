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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختبارات رياضية وذهنية لطلاب مطروح

وكيل مديرية التعليم
وكيل مديرية التعليم يتابع فاعليات الاختبارات

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية ،وذلك بحضور جاد الله ابوالمكارم الخبير التربوي بالمركز القومي للامتحانات ومنسق عام مسابقة التيمز الرياضي وأحمد الجبالي موجه عام المادة واسلام شرف موجه أول الرياضيات.

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وأجري وكيل الوزارة حوارا  مع طلاب مجمع باحثة البادية حول مستوي إختبار القوة الرياضية موضحاً لهم أن الهدف من ذلك الاختبار قياس ذكاء الطلاب وتنشيط ذاكرتهم  وقوة الملاحظة في المسائل الرياضية الخاصة بالمنهج الدراسي .

وأوضح شحاته أن اختبار القوة الرياضية تم اليوم بمدارس ( السادات الابتدائية / الروضة الخاصة / مجمع باحثة البادية الابتدائي ) مشيراً  إلى أن مسئول المركز القومي عقد اجتماعا مع موجهي المادة ومسئولي المدارس المذكورة بحضور وكيل المديرية وإيمان حسن منسق عام المسابقة بقاعة الاجتماعات الصغري وذلك للتأكيد على شروط المسابقة المرجعية وقواعد التقييم والتي تمت بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمدارس الثلاث ولمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتي الساعة الحادية عشرة صباحاً .

وأضاف وكيل الوزارة أن  مشاركة مدارس المحافظة في مسابقة القوة في مادة الرياضيات تأتي للعام الثاني علي التوالي تبعا لبرنامج التنمية المستدامة والذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن التميز  الرياضي يستهدف تعزيز الشغف لدى الطلاب بمادة الرياضيات مع تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية بالإضافة إلي إكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين رياضيا وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية مشيرا أنه وجه توجيه المادة بتكثيف المتابعة للمدارس المشاركة في المسابقة العلمية لتحفيز الطلاب وضمان تشريف المحافظة وتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية أسوة بالمشاركة المتميزة خلال العام الماضي والتي شهدت تفوق مدرسة السبوخة الابتدائية التابعة لواحة سيوة علي مدارس محافظات غرب الدلتا.

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