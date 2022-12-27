وزارة التعليم تقرر إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس ضمن الأنشطة اليومية.. خبراء : مبادرة هامة للتنوير وبناء وعي الطلاب ولها دور تربوي.. تساهم في اكتشاف مواهب جديدة

خبراء تعليم:

الأنشطة الطلابية المدرسية لها أهداف تربوية

الاهتمام بالأنشطة الطلابية كان قديما أكثر من الآن

أولياء الأمور: الأنشطة الطلابية تشجع علي الذهاب للمدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مبادرة لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس، وذلك بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية"، وذلك في إطار زيادة وتفعيل دور الأنشطة الطلابية المدرسية.

ومن المقرر أن يتم خلال مبادرة وزارة التربية والتعليم لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، تشجيع الطلاب على اكتشاف مواهبهم الفنية.

أهداف مبادرة وزارة التربية والتعليم لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية

إعادة تنشيط دور المسرح المدرسي في اكتشاف مواهب جديدة من أبنائنا الطلبة.

إعادة بث الروح الفنيّة في المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

تقديم فرصة لـصغار: المؤلفين، الكُتاب، والفنانين، في المدارس ليكونوا رواد الفن في المستقبل.

التغلب على المعوقات التي واجهت المسرح المدرسي، وتقديم فرص فنية تكنولوجية، لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصري.

ومن المقرر أن تعلن قناة مدرستنا، مفاجأة خاصة قريبًا في هذا الشأن بالتعاون مع الشريك الإعلامي للمبادرة "المتحدة للخدمات الإعلامية".

وكان أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 بممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية؛ مشدداً على أن هذا يسهم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها يعد جزاء لتطوير المنظومة التعليمية لأن عملية التطوير لا تتحقق بتطوير المناهج الدراسية وسبل التدريس فقط.

واضاف فتح الله خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أنشطة مثل الأنشطة الثقافية تعد من أفضل الأنشطة لأنها تعمل علي تشكيل وعي الطالب وتجعله قادراً على التفكير والتعبير والنقد والإبداع في شتى مجالات المعرفة.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الي أهمية الأنشطة الطلابية المدرسية وأنه ليس كما يعتقد بعض أولياء الأمور مضيعة للوقت ولا يأتي بعائد نافع منه، بل علي العكس فإن النشاط الطلابي المدرسي يكون له أهداف تربوية كبيرة نحرص عليها لأنها تكسب الطالب مجموعة من الخبرات الجديدة.

ولفت الى أن المدرسة تعد المؤسسة الاجتماعية التى تلى الأسرة مباشرة فى أهميتها وتأثيرها على الصحة النفسية ودرجة توافق الأبناء نفسيا ، خاصة أن الأسرة فى العصر الحديث ومع زيادة أعباء الحياة أصبحت تهمل هذا الجزء الهام .

وعلي جانب آخر قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية المدرسية هامة ولكنها لا تلاقي اهتماما من قبل الطلاب، وان هذا الأمر تراجع بشكل كبير.

وأوضح الخولي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المدارس قديما كان يتواجد بها حجرات للموسيقى والغناء والرسم، واننا كان يتواجد داخل المدرسة ملاعب لائقة ولكن الآن أصبحت كثير من المدارس لا يتواجد فيها مدرسين موسيقى او رسم بإضافة أن هناك الكثير من الملاعب قد تم استخدامها لتكون من مباني المدرسة لاستيعاب الطلاب.

وأكد أستاذ علم الاجتماع، والخبير التربوي، إلي ضرورة انه يجب ربط الأنشطة الطلابية المدرسة بمسابقات علمية بالمناهج الدراسية ولذلك لزيادة اقبال الطلاب علي الأنشطة وأن تقوم الوزارة بتكريم المتميزين في الأنشطة المختلفة، مشيرا إلي أن الأنشطة المدرسية أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي صحة ونفسية الطلاب، حيث تخلق إنسانا سويا بعيدا عن أفكار العنف.

وعلي جانب آخر قالت مياده حمان ولي أمر طالب أن المسرح شئ جميل جدا لكن مش كل المدارس متاح فيها مسرح ولا إمكانيات لتفعيله بشكل حقيقي ولكننا نسعى بأقل الإمكانيات لكننا لا نفوز بأى مسابقات رغم المواهب بسبب ان فيه مدارس أخرى لديها إمكانيات قوية.. ولكنها فعلا مبادرة جيدة جدا ونتمنى الاشتراك فيها وتدعيمها.

بينما قال فؤاد الجوهري ولي أمر طالب، أن في الماضي كانت مدرسة الصنائع والثانوية التجريبية بالزقازيق كان بهما مسرحين من أعظم مسارح مصر وكنا طول شهر رمضان المبارك كل فصل يقدم إنتاجه من مسرحيات وسهرات وكان كل عام تحتفل الشرقية بمهرجان للشعر وشعراء من انحاء الجمهورية وطول شهر رمضان المبارك كل ليلة أكثر من أن الندوات الدينية .

بينما قالت رجاء عمرو ولي أمر طالب، أن فكرة إحياء المسرح المدرسي رائعة وانها تتمني رجوع الجوالة والمرشدات والألعاب الرياضية الفردية والجماعية و"كل اللى كان فى المدارس زمان واختفى كنا بنحب المدرسة اكتر من البيت ولكن الآن الطلبة بتكره المدرسة لأن كل حصص مفيش المنافسات الرياضية والفنية اللى كانت زمان".