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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي قرار الاتحاد الدولي لكره القدم "الفيفا" بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي ٦ اشهر جديدة.


وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" تقريبا اللي طلع جواب كهربا بابا نويل. هو مش في تقريبا إجازة كريسماس بس تمام كده كده الغرامة هتدفع محدش قال غير كدة عايزين الخطاب"


يذكر ان الفيفا قد قرر إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة ٦ اشهر جديدة الأ في حال سداد ٢ ونصف مليون دولار للزمالك.
 
وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة "shoppingmode فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وكان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين

 

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٥٤٨٣٩
كهربا نادي الزمالك بابا نويل نجم الأهلي غرامة مالية الاتحاد الدولي عبد الهادي مهيب عبد الهادي

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