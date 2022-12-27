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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق، أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري العام.

وأضاف "أسامة"، خلال برنامجه الإذاعي "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، "اللاعب اشتكى من آلام في السمانة عقب مواجهة سموحة السابقة بالدوري، التي انتهت بالتعادل السلبي".

وأكد أن "سافيو خضع للفحص الطبي خلال الساعات الأخيرة، والتي جاءت في صالحه، وأثبتت جاهزيته للمشاركة مع الفريق".

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صدمة جديدة لكهربا من فيفا".

ولم يكشف شوبير أي تفاصيل، ليثير الجدل بتغريدة غامضة على موقع “تويتر”.

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وكان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين

 

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