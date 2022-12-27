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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تقديم الرعاية الطبية لـ 1267 حالة في قافلة جامعة طنطا بـ السنطة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية طوخ مزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم  المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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أكد الدكتور محمود ذكي ، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة  للوصول إلى القرى  الأكثر احتياجاً  موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم  خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى ،مؤكدا على حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضه العنف ضد المرأة، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

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كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1267 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 61 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 179 في عيادة الاطفال، و 184 بالعظام، و 128 جلدية، 134باطنة، و 64 مسالك بولية، و 143 أنف وأذن، و 14 جراحة عامة، و 66 صدر، و 71 نفسية وعصبيه ،192 جراحة العيون ،31 قلب واوعية دموية ، مضيفاً أنه تم تحويل 59 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 2 اطفال ،6 عظام ، 2 جلدية ، 4باطنة ، 2 المسالك البولية ، 4 انف واذن وحنجرة ،  3 جراحة عامة ،4الصدر،4نفسية وعصبية ، 18جراحة العيون،2قلب واوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطن، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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الغربية جامعة طنطا عنف مناهضة العنف ضد المرأة الزراعة محافظة الغربية مبادرة حياة كريمة كلية الصيدلة الرعاية الصحية

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