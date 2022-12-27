الاتحاد السكندري يكشف الوقائع الخفية لسقوط المدرج.. فيديو

كشف أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل هامة بشأن الإصابات الناتجة بشأن سقوط المدرج، بـ مباراة فريقه ضد الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة.



وقال خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم قام بعمل زيارة لـ المصابين اليوم، وتمنى الشفاء للجميع.



ولفت إلى أنه تم عمل كشف لجميع المصابين، وسيتم عمل كشف للمرة الثانية على جميع المصابين، وأن الاتحاد حريص على الاطمئنان على الجميع.



وأشار إلى أن السبب فى سقوط المدرج، كان بسبب الأحمال الكبيرة من قبل الجمهور، وليس التدافع الجماهيري، وأن المشكلة كانت فى استجابة الإسعاف، فعربات الإسعاف وصلت بعد 35 دقيقة.



وأوضح أن هناك جهات تحقيق تبحث فى الموضوع، وسيكون هناك نتائج عن هذا الأمر.



