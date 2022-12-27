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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع 13 جنيها.. خسائر كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء |تفاصيل

الدولار
الدولار

أكد الإعلامي سيد علي، أن الدولار الأسود "الدولار بالسوق السوداء" يحقق خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الجميع مهتم بـ أسعار الدولار.

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وأضاف “علي”، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن البعض قام ببيع كل ما يمتلكه من أجل شراء الدولار بالسوق السوداء، متوقعًا أن الدولار سيرتفع ولكن الدولار انخفض.

ولفت إلى أن الدولار ينخفض عما كان متوقعًا، وأن الخبراء أكدوا أن العمل وحوافز لـ المستثمرين ينتج عنه توافر فى الدولار بمصر.

وأشار إلى أنه فى 2025 ستعود الانفراجة لـ طبيعتها، وفى حالة وقف الحرب الروسية الأكورانية ستعود الحياة لـ طبيعيتها.

وأكد الإعلامي سيد على، أن الدولار انخفض من 38 جنيها لـ 25 جنيه، بمعدل انخفاض 33%، و13 جنيه لـ الدولار الواحد.

ونوه بأن أعلى سعل لـ الدولار وصل لـ 24.69، وأن سبب انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء، يرجع لـ وفرة الدولار فى البنوك، بعد اتجاه البعض لـ السوق الأسود.

وتشهد أسعار الدولار، خلال الأيام الحالية هبوطا كبيرا في الأسعار، وذلك بعد أن استغل أباطرة الدولار، الأوضاع العالمية وقاموا برفع سعره، حتى وصل سعره فى السوق السوداء 38 جنيهًا، بيما السعر الحقيقي كان يتراوح بين 24 و26.

كما سجل الدولار اليوم الثلاثاء 27-12، انخفاضا جديدا، وسجل لـ الشراء 24.68 بينما سجل لـ البيع  24.76 جنيهًا.

وعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، والتى تقدمه الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 2022‪- 12 - 27.

 

أسعار العملات.     شراء.            بيع

 

الدولار الأمريكي   24.68       24.76

اليورو.                26.22          26.31

جنيه إسترليني    29.79         29.91

ريال سعودي.     6.56              6.58

دينار كويتي.  . 80.54.          80.83

سعر الدولار في السوق السوداء


ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا وبعد كده اشتروا تانى واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وقال أحمد موسى في برنامجه: "اشتروا بـ 35 و36 وبـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجاتلهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، الذين اشتروا الدولار بـ سعر مرتفع على أمل زيادته.

 

 

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