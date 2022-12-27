1033 جنيها للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار

قال هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب و المجوهرات بالغرفة التجارية، إن الأسعار ستتراجع بعد تصدير أول شحنة مشغولات لـ السعودية، مؤكدا أنه بالفعل أسعار الذهب خلال الفترة الماضية انخفضت.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الذهب يشهد انخفاضات بأرقام كبيرة وصلت لـ 100 جنيه، وأكثر، خلال الأسبوع الماضي.

وكشف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1545، وعيار 24 سجل 1756، وعيار 18 بـ 1300، وعيار 14 بـ 1033، جنيه، قبل ساعات من الآن.

ولفت إلى أن سعر الذهب كان الأسبوع الماضي بـ 1850، واليوم بهذا السعر المنخفض.