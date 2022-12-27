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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت يوسف: مصر تطرح مزايدة دولية للتنقيب عن النفط والغاز .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الدولة المصرية تطرح مزايدة دولية للتنقيب عن النفط والغاز وإمداد المستثمرين بالمعلومات اللوجستية الخاصة بمناطق البحث والاستكشاف وهذا تصبح يعطي جاذبية كبيرة للشركات العالمية المستثمرة في قطاع البحث والاستكشاف عن البترول.

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واضاف “مدحت يوسف” خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائيه، أن البحر المتوسط باح بأسراره بحيث أن مصر أصبحت من كبار الدول المنتجة للغاز الطبيعي بسبب الاكتشافات العملاقة التي ظهرت مؤخرا.

 

وتابع المهندس مدحت يوسف أن مازال البحر المتوسط من أكبر المناطق التي بها مخزون استراتيجي كبير من الغاز الطبيعي الذي يتم اكتشافه يوما بعد يوم.

الدولة المصرية هيئة البترول البحر المتوسط الغاز الطبيعى النفط والغاز البحث والاستكشاف

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