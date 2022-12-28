القومي للمرأة: عقوبة الختان تصل للأشغال الشاقة.. وحملات بجميع المحافظات للتوعية بمخاطره|فيديو

أكدت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أنه تم إطلاق حملة "احميها من الختان" بجميع المحافظات.

وأضافت، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن المجلس يقوم بمجهود كبيرة في هذا الأمر طوال العام، وأن هناك قانونًا يجرم الختان، والعقوبة فيها تصل لـ الأشغال الشاقة، حالة تعرض المجنى عليها لـ عاهة أو وفاة.

ولفتت إلى أنه بعد القانون أصبح هناك منع لهذا الأمر، وأن المجلس القومي يقوم بالتوعية، وأن إمام المسجد، والسيدات فى الأرياف لهم دور فى التوعية بمخاطر هذا الأمر.

وأشارت إلى أن الحملة ستستمر لمدة 3 أيام بجميع محافظات مصر، وأن هناك حملات كثيرة لمنع الختان.