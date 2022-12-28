التنمية المحلية: مبادرة "تحدث معه" هدفها محاربة الزيادة السكانية

أكد فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، أن الزيادة السكانية مستمرة، وأنه بمتابعة المؤشرات نؤكد هناك زيادة فى "الحاجة غير الملباة"، أى :" السيدات ترغب فى التنظيم ولكن تجد حمل".

وأضافت رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، خلال حوارها على القناة الأولي، أنه بعمل كل الإحصائيات وجد أن الرجل هو الشريك الأساسي فى ارتفاع نسبة السكان.

وأشار إلى أن " وجدت أن الزوج هو المسؤول بالشراكة مع زوجته في أسرته عن كل القرارات" وأن مبادرة تحدث معه، هدفها محاربة الزيادة السكانية و يتم توعية الأسرة و المقبلين على الزواج.