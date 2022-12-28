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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الغلق الفوري للمحال ومصادرة السلع إذا لم تعلن الأسعار

المعرض
المعرض

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن كافة السلع الغذائية متوافرة، وأنه مسئول عن توفير السلع الغذائية في حالة عدم توافرها وبأسعار مدعمة، تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية التي تسعى للحد من الغلاء.

وطالب وكيل وزارة التموين بطرح طن كليو لحوم اليوم بمدينة طور سيناء ، تلبية فورية لطلب إحدى السيدات التي قالت له أنه لايوجد لحوم بالمدينة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الشعبي للتوعية بدور الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، الذي عقد  بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخططي والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، رئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلس الشعب، وكافة رؤساء المدن، ومديري المديريات، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وحضور جماهيري لمواطني مدينة طور سيناء..

وشدد المحافظ على ضرورة شن الحملات التموينية على الأسواق ومحلات تداول الأغذية يومياً، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والضرب بيد من حديد للتجار الذين يسعون لاختيار السلع الغذائية، والتلاعب بالأسعار مما يزيد من معاناة المواطنين، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة ضبط الأسعار والتعامل بكل حسم مع المخالفين.
ووجه المحافظ بإقامة معرض لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار بكل مدينة بداية من شهر يناير المقبل، مع المتابعة المستمرة من قبل مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية بهذه المعارض، والكميات الكافية..

وناشد كافة المسئولين بالمحافظة بالتكاتف لمواجهة غلاء الأسعار، وذلك دون التقاعس مع تحديد أرقام ساخنة لتواصل المواطنين عليها في حالة رصد أي مخالفة

وكان افتتح  اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء، الذي أقيم بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، ومديرية الزراعة، وجهاز التعمير، وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة الطور، ومديري التموين، والزراعة، و منطقة تعمير جنوب سيناء، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي المحافظة، ومديري المديريات المختلفة، و أعضاء مجلس النواب، ومشايخ وعواقل المحافظة.

وتضمن المعرض كافة السلع الغذائية ، من أرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وجبن، والتمر، وزيت الزيتون، ولحوم، وأسماك، وكافة أنواع الخضراوات والفاكهة، وشهد إقبال جماهيري من مواطني مدينة الطور  للانخفاض الشديد في أسعار كافة السلع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الغرض من إقامة هذا المهرجان هو تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومنع التجار من احتكار السلع الغذائية، واستغلال المواطنين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة   
 المعروضات، مؤكدا أن التخفيضات  تتراوح من 40 إلى 50 %%.

ووجه بالاستمرار في إقامة المعارض بكافة مدن المحافظة؛ لمكافحة الغلاء بالتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل .

وناشد كبار التجار بضرورة التعاون مع الجهاز التنفيذي لتخطي هذه الأزمة التي يعاني منها العالم، وذلك من خلال الاستجابة لتعليمات القرارات الوزارية الخاصة بإعلان أسعار السلع الغذائية والالتزام بها.ومن جانبه قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن جهات عدة شاركت في مهرجان تحطيم الأسعار، منها منطقة تعمير جنوب سيناء بعرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بنسبة تخفيض تخطت ال40%  كما شاركت مديرية الزراعة بمنتجاتها الزراعية التي تتميز بكونها أورجانيك، وزيت الزيتون، وعسل النحل، وغيرها من المنتجات الزراعية،.
وأوضح أن العديد من التجار، وأصحاب السوبرماركت حرصوا على المشاركة في المهرجان تلبية لتعليمات اللواء خالد فودة بتخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين.

وأشار إلى أن المهرجان يومي فقط، وجاري دراسة إقامته على فترات محددة، مؤكدا أن المحافظ أكد على ضرورة إقامة معارض "أهلا رمضان" منذ بداية يناير المقبل، مع تزويده بكميات كبيرة من كافة السلع الغذائية، إضافة إلى تشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية لضبط الأسعار..
 

المعرض المخفض

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اخبار جنوب سيناء تخفيض الأسعار اللواء خالد فودة السلع الغذائية مدعمه

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