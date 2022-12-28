إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة العاشرة للدوري.

ويدير المباراة الحكم إبراهيم نور الدين, ويعاونه هاني خيري ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع محمود منصور، بالإضافة إلى الثنائي خالد الغندور ويوسف البساطي في تقنية الفيديو "فار".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

كما اختارت اللجنة، الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة فاركو مع فيوتشر، على أن يعاونه أحمد صلاح وأحمد عادل عبد الفتاح، والحكم الرابع صبري إبراهيم، بجانب الثنائي مصطفى عثمان وأحمد بكر في تقنية "فار".

ويدير الحكم وليد عبد الرازق مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود، ويعاونه رمضان هنداوي وإبراهيم السوداني وإبراهيم محجوب، وفي تقنية "فار" يتواجد محمد الحنفي وسمير جمال.

أما لقاء إنبي مع الداخلية، فيديره الحكم محمد الغازي، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد الكيال وجلال أحمد، بتواجد الثنائي محمود ناجي وهاني عبد الفتاح في تقنية الفيديو المساعد.