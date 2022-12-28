يحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي في ضيافة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سموحة الأحد الماضي، على ملعب (السلام) بالقاهرة في ختام الجولة التاسعة للدوري المصري.

في المقابل يتطلع سيراميكا لاستعادة نغمة الانتصارات أيضًا، بعدما تعادل وخسر أخر مباراتين بالدوري على الترتيب.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني.

أما سيراميكا كليوباترا فيحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.