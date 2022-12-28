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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمنح جنودها المقاتلين بـ أوكرانيا الحق في «تجميد النطف» مجانا

القوات الروسية في
القوات الروسية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية التي شاركت في حملة التعبئة للعمليات العسكرية في أوكرانيا سيكون لها الحق في تجميد حيواناتها المنوية مجانا في بنوك التبريد.

ونقلت  وكالة تاس الحكومية عن إيجور ترونوف، رئيس اتحاد المحامين الروسي، قوله إن وزارة الصحة استجابت لندائه للحصول على مساعدة في الميزانية.

وأضاف ترونوف أن الوزارة "حددت إمكانية الحصول على دعم مالي من الميزانية الفيدرالية للحفاظ على الخلايا الجرثومية (الحيوانات المنوية) وتخزينها مجانا للمواطنين الذين تم حشدهم للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة لعام 2022-2024".

وتابع: "يمكن للعائلات أيضًا استخدام المواد الحيوية المخزنة مجانًا إذا كان التأمين الطبي الإلزامي يشير إلى أنها تستطيع القيام بذلك".

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واستدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندي احتياطي لدعم "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في حملة تعبئة بدأت في سبتمبر.

ودفعت الحملة مئات الآلاف من الرجال الروس إلى الفرار من البلاد لتجنب التجنيد، وأثارت أكبر احتجاجات مناهضة للكرملين منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير.

ودخلت الحرب، التي تصفها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان غير مبرر للسيطرة على الأراضي، شهرها الحادي عشر، بعد أن دخلت مرحلة بطيئة وطاحنة مع بدء طقس الشتاء القارس.

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