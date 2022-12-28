كوكايين وحشيش وأيس.. ضبط تشكيلة مخدرات ضخمة مع راكبة في مطار القاهرة| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام في ضبط راكب من جنسية أجنبية بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات بمختلف انواعها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكبة، قام هاني احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط المخدرات الاتي بيانها:

٢ كيس شفاف بداخلهما كمية من مخدر الكوكايين بوزن ١٢٠ جرام

٢ كيس شفاف بداخلهما نفس المخدر بوزن ٤ جرام.

٢ كيس شفاف بداخلهما مخدر الايس بوزن ٣ جرام.

١ كيس بداخله نبات الحشيش المخدر بوزن ١٥ جرام.

٤ علب للسجائر بكل علبه سبع سجائر باجمالي ٢٨ سيجارة ملفوفة بمادة الماريجوانا المخدرة.

٣ تانك بداخلهم زيت الحشيش المخدر.

١ سيجارة الكترونية بداخلها زيت الحشيش المخدر.

٢ كيس شفاف بداخلهما مادة LSD المخدرة بوزن ٢ جرام.

١ كيس شفاف بداخله ٣٧ قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات.

قامت اماني معوض مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

أمر رضا احمد ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبة للنيابة المختصة.