بـ 9200 جنيه.. هونر تطلق تابلت Pad V8 Pro

كشفت شركة هونر الصينية، عن الحاسوب اللوحي الجديد Honor Pad V8 Pro، الذي يأتي كأقوى جهاز تابلت للعام الحالي ومنافسا لأجهزة سامسونج اللوحية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت هونر الجديد Pad V8 Pro، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وعمق ألوان 10 بت، وتغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100٪، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، ووفقا للشركة فإنه يعد أول جهاز لوحي يتميز بمعدل التحديث هذا.

سعر ومواصفات تابلت هونر Pad V8 Pro

وكما يتميز تابلت هونر Pad V8 Pro، بدعم معيار IMAX Enhanced الذي يسمح للمستخدمين بدفق المحتوى الذي يتوافق مع نفس المعيار من أجل توصيل صورة أفضل وصوت أوضح، حيث يعمل على إظهار أدق التفاصيل على الشاشات الكبيرة مثل أجهزة التلفزيون.

وللحصول على تجربة وسائط متعددة كاملة، يضم الجهاز أيضا مجموعة مكونة من 8 مكبرات صوت قوية تدعم الصوت المحيطي DTS: X.

وستكون الشاشة السريعة بمعدل تحديث قدره 144 هرتز مفيدة في الألعاب أيضا، نظرا لأن الجهاز مدعوما بمعالج شركة ميدياتك الرائد Dimensity 8100، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويتمتع تابلت هونر Honor Pad V8 Pro، بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

Honor Pad V8 Pro

ويحزم تابلت هونر Honor Pad V8 Pro، بطارية كبيرة بقوة 1050 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع قدرة 35 وات، وبرمجيا، يعمل الجهاز اللوحي الجديد مع واجهة المستخدم Magic UI 7.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

Honor Pad V8 Pro

ويدعم تابلت هونر Honor Pad V8 Pro، العمل مع لوحة المفاتيح المغناطيسية والقلم الإلكتروني stylus pen، وهو متوفر بـ 3 ألوان هي: الرمادي، والأزرق، والبرتقالي، مقابل سعر يعادل 375 دولار (أي ما يعادل 9200 جنيه مصري)، لخيار 8 + 128 جيجابايت.