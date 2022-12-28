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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر ضوابط التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه لا تغيير في قواعد التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، مشددة على أن التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون بنفس قواعد العام الماضي .

ضوابط التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 

  • يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 أعوام حيث يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين والعامان الآخران على نظام المنازل.
  • لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.
  • يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
  • يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
  • الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.
  • الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد، مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.
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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يسمح بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للطلاب المقيديون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2022/2023 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الاقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم ، والطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح بدخول امتحانات الثانوية العامة ايضا في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

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