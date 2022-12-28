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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

عرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين آخرين، خطة سلام مكونة من عشر نقاط؛ داعيا زعماء العالم لعقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.
   
وقدم زيلينسكي صيغته للسلام لأول مرة في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفيما يلي ما اشتملت عليه الخطة حسبما ذكرت وكالة "رويترز":


خطة زيلينسكي للسلام المكونة من 10 نقاط:

1. السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

2. الأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم.

3. أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.

4. الإفراج عن كل السجناء والمُبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا.

5. إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه "غير قابل للتفاوض".

6. سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.

7. العدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.

8. منع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة لحماية البيئة بالتركيز على إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.

9. منع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.

10. تأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.


ودعا الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من هذا الشهر، زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتأييد فكرته لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على خطة السلام "بأكملها أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص".

موسكو: لا خطة للسلام مع أوكرانيا دون الاعتراف بالواقع

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رد موسكو

ومن جانبها، رفضت روسيا مقترحات السلام، التي طرحها زيلينسكي هذا الشهر، وأكدت موسكو أمس الثلاثاء أنها لن تتخلى عن أي أراض استولت عليها بالقوة، والتي تشكل حاليا نحو خمس مساحة أوكرانيا، والتي تقول إنها ضمتها بالفعل.

وبذل زيلينسكي جهودا دبلوماسية حثيثة لتقديم خطته لزعماء العالم ومن بينهم بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة العشرين.

ردود الفعل على خطة زيلينسكي


وعلى الرغم من أن دعم الغرب لأوكرانيا عسكريا قد وصل لمليارات الدولارات بقيادة واشنطن وسارعت دول لمساعدتها أيضا في إزالة الألغام وإصلاح البنية التحتية للكهرباء، لكن ردود الفعل على خطة زيلينسكي للسلام وعلى مقترحه بعقد قمة للسلام جاءت حذرة أكثر.

وقال بايدن خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن في 22 ديسمبر  في تصريحات علنية إنه يتشارك مع زيلينسكي في "ذات الرؤية" للسلام وإن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وقال مودي بعد تقديم زيلينسكي للخطة إنه "يكرر وبقوة" دعوته للوقف الفوري للعمليات القتالية وأبدى دعم الهند لأي جهود للسلام.

وقال زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنهم ملتزمون بسبل إحلال السلام في أوكرانيا "بما يتسق مع حقوقها الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن فرص إجراء أي محادثات سلام في أي وقت قريب ضئيلة.

وأضاف في أواخر ديسمبر "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر وأعتقد أننا سنضطر للانتظار أكثر لتوقيت يمكن فيه أن تكون المفاوضات الجادة من أجل السلام ممكنة".

 

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