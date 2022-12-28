بشري سارة من مصرف لبنان المركزي بشأن الدولار

ب 44 الف ليرة..

الدولار يتراجع أمام الليرة اللبنانية بعد تدخل مصرف لبنان المركزي

لضبط سعر تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي امام الليرة اللبنانية ، اليوم، بعد تدخل المصرف المركزي اللبناني لضبط سعر الصرف.

ووصل الدولار، في التعاملات ، إلى 44 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية ومكاتب الصرافة، بعد أن تجاوز 47 ألف ليرة في الأيام الماضية قبل أن يصدر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي بيانا يعلن فيه عن رفع سعر الصرف على منصة صيرفة إلى 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك في محاولة للتخفيف من انخفاض سعر العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وقال البيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات، ودون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

وارجع ، تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد إلى "عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".

وكان قد بلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر الجاري ، آخر يوم تداول على السعر القديم. وجرى تداولها بأكثر من 47 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية وفي مكاتب الصرافة أمس /الثلاثاء/.