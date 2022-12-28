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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

كوسوفو وصربيا
كوسوفو وصربيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن قلقان بشأن استمرار التوتر في شمال كوسوفو.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يعملان مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لإيجاد حل سياسي من أجل نزع فتيل التوترات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يدعوان جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد في شمال كوسوفو.

وكان تحرك الجيش الصربي نحو الحدود مع كوسوفو أثار قلقًا دوليًا كبيرًا في ظل توترات تتصاعد على مدار الأيام الماضية، ومخاوف من وقوع حرب جديدة في شرق أوروبا.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الصربي، الجنرال ميلان مويسيلوفيتش، إن الوضع في شمال كوسوفو وميتوهيا معقد ويتطلب وجود القوات المسلحة على طول الخط الإداري بين كوسوفو والجزء الأوسط من البلاد.

فيما اعتبرت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، أن الأوضاع مع كوسوفو "على حافة الانزلاق إلى نزاع مسلح".

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