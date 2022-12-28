مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم جراء وقوع حادث اصطدام قطار خط "رشيد - الإسكندرية" بسيارة ربع نقل أمام قرية الحلوانى مركز ادكو، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث .

تصادم سيارة نقل وقطار في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وقطار " رشيد- الإسكندرية" أمام قرية الحلواني التابعة لدائرة المركز، مما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرر محضر بالواقعة

مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء عبور السيارة بشكل مخالف على القضبان دون وجود مزلقان صدمها القطار، ما أسفر عن مصرع" محمد حسن مسعد احمد زيتون" مقيم شارع المحمدى مركز ادكو وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة أحمد حسن مسعد أحمد زيتون، مقيم شارع المحمدي مركز ادكو ، وجرى الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية و 2 سيارة إسعاف ولودر من الوحدة المحلية.

وتم تحرك القطار وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.