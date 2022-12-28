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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر الصور الأولية لحادث تصادم قطار بسيارة نصف نقل بالبحيرة

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالبحيرة

حصل موقع "صدي البلد" على الصور الأولى لحادث اصطدام قطار خط "رشيد  - الإسكندرية"  بسيارة نصف نقل أمام قرية الحلوانى مركز أدكو والذى لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع، وجري نقل الجثة والمصاب إلىمستشفى ادكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم قطار بسيارة بالبحيرة 

تصادم سيارة نقل مع قطار في البحيرة

حيث ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقلوقطار " رشيد- الإسكندرية" أمام قرية الحلواني التابعة لدائرة المركز، مما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرر محضر بالواقعة

حادث تصادم قطار بسيارة بالبحيرة 

مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالبحيرة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين أنه أثناء عبور السيارة بشكل مخالف من على القضبان دون وجود مزلقانصدمها القطار، مما أسفر عن مصرع" محمد حسن مسعد احمد زيتون" مقيم شارع المحمدى مركز ادكو وحفظت الجثة تحت تصرفالنيابة العامة.

حادث تصادم قطار بسيارة بالبحيرة 

فيما أسفر الحادث عن إصابة "  أحمد حسن مسعد أحمد زيتون، مقيم شارع المحمدي مركز ادكو ، وجرى الدفع بعدد 2 سيارة من الحمايهالمدنية و 2 سيارة إسعاف ولودر من الوحدة المحلية.

وتم تحرك القطار وفتح الطريق عودة الحركة المرورية إلي طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم قطار بسيارة بالبحيرة 

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