اعفاءات جمركية ومعاشات جديدة.. هدايا الرئيس السيسي لذوي الهمم| تفاصيل

يقدم موقع صدي البلد الإخباري، أبرز المزايا التي كفلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم وذلك وفقا للقانون ذوي الإعاقة، فهم شريحة كبيرة فى المجتمع يبلغ عددهم 10 ملايين شخص وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهم ثروة بشرية كبيرة للمجتمع والاقتصاد المصري بشكل عام.

ونستعرض ايضا ابرز الهدايا التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الإعاقة فيما يلى:

مزايا للأشخاص ذوى الإعاقة

ومنح قانون ذوي الاعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها: “التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون”.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

هدايا الرئيس السيسي لذوي الهمم

أعلن الرئيس السيسي عن الإجراءات التنفيذية التي وجه مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة للقيام بها في الفترة المقبلة وذلك من خلال إحتفالية" قادرون باختلاف "، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

أولا. إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وذلك ضمانة لحصولهم على كافة الخدمات و الحقوق ودراسة صرف معاش للمرأة المتزوجة من ذوي الهمم أسوة بباقي الأشخاص من ذوي الهمم.

ثانياً تكليف وزارة الشباب والرياضة بعمل عضويات وإتاحة الالتحاق بمراكز الشباب والابتكار والاندية الرياضية لابنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من أجل ضمان إتاحة ممارسة الرياضة لهم والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل لذوي الهمم مع الاشتراك في أنشطة الكشافة والجوالة.

ثالثا تكليف وزارة الشباب الرياضة للاهتمام بقطاع البطولات الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات من ذوي الهمم وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لهم وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

رابعاً. تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان التي يتم تخصيصها لهم وفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المحافظات والمدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة.

خامسا. تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم بجميع الهيئات العلاجية للمرضى من ذوي الهمم مع توفير خدمات ومرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم.

سادسا. تكليف وزارة النقل بالمراعاة وتضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري ومحطات مترو المانرويل والأنفاق بأكواد الإتاحة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة لذوي الهمم.

سابعا. تكليف كل من الوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي بإطلاق مبادرة رفقاء وقادرون بإختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية لتنظيم وتحفيز المواطنين على الإشتراك في هذه المبادرة.

ثامنا. تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بإعداد برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوي الهمم وثقلهم بمتطلبات سوق العمل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

واختتم الرئيس كلمته بتقديم الشكر والتقدير لأسر الشباب من ذوي الهمم لرعايتهم لأولادهم رعاية شاملة .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم.. معالي المستشار رئيس البرلمان نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر، علشان تقدر نعمل خدمات أكثر.. وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف": "بطلب دعم الهيئات دي.. صندوق هيئة قناة السويس يطلع 100 مليون.. صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون.. صندوق الرعاية الصحية يطلع 100 مليون.. وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون.. والفريق محمد زكي الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون جنيه".