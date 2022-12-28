خبير: بعد تجربة كورونا نحتاج جزءًا مخصصًا عن الصحة العالمية بالمناهج في الجامعات

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» قاومت الأعراض الخطيرة للمرض وقاومت الدخول للمستشفيات والحد من متحورات جديدة.

مضيفًا أن فيروس كورونا ومتحوراته من أشد الأوبئة التي واجهت العالم على مدار التاريخ، إذ وصل عدد المصابين لـ663 مليون مصاب و635 مليون حالة شفاء بنسبة 95 في المئة، و6.6 مليون حالة وفاة.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد تجربة «كوفيد 19» لابد أن يكون هناك جزء مخصص عن الصحة العالمية بالمناهج التعليمية في الجامعات، مضيفًا أن نسبة الإصابة وصلت في أوروبا لـ37 في المئة، و30 في المئة وفيات، ووصل عدد المصابين في إفريقيا إلى 2 في المئة، و4 في المئة وفيات، بسبب معدل الأعمار الصغير.

ق رارات سياسية وليست صحية

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن الصين تسجل فشل كبير فى مقاومة فيروس كورونا، موضحا أن الصين قررت أن تفتح الدخول إليها بدون تدريج أو عمل مسحات أو التطعيم، وهناك نقص كبير فى الأطباء والممرضين والأدوية، وهناك ضغط كبير على المستشفيات، مشيرا إلى أنه أكثر من 30 جثه يتم حرقها يوميا بالصين، مشيرا إلى أن الصين أجرت فقط قرارات سياسية وليست قرارات صحية.