في يناير 2023 | التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة توظيف جديدة ..فيديو

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة في أماكن مختلفة بقطاعات الدولة.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أنه تم الإعلان اليوم عن مسابقة جديدة داخل وزارة الري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي تعيين ٧١٤ شخص داخل وزارة الري علي ٣ سنوات متتالية في كل عام قبول ٢٣٨ وظيفة.

وتابع الدكتور صالح الشيخ أن أول عام من الإعلان عن مسابقة التوظيف داخل وزارة الري كان في العام السابق ولم يكتمل العدد المطلوب حينها وتم قبول ٢٣٦ شخص فقط، موضحاً أنه تم اضافة العدد المتبقي علي عدد مسابقة هذا العام.

وأشار إلى أن في شهر يناير 2023 سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لقبول عدد ١٠٠٠ إمام مسجد بوزارة الأوقاف و٢٣٨ مهندس بوزارة الري.