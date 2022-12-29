أب يبكي على الهواء ويستغيث من أولاده: اتهمونى بالجنون وطردوني من بيتي بسبب الميراث

كشف محمد صادق، والذي قام أولاده بطرده في الشارع ورفعوا عليه قضية حجر واتهموه بالجنون بسبب الميراث، عن تفاصيل ما قام أبنائه معه، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، وتأثر على الهواء باكيا بعد جحود أبنائه.

وإليكم أبرز التصريحات.



بوست رِجل الناس دول

أكد محمد صادق، والذي قام أولاده بطرده في الشارع ورفعوا عليه قضية حجر واتهموه بالجنون بسبب الميراث، أنه "انا عينت ابني في شغلة وكنت عايز ابوس جزم الناس كلها عشان ابني يتعين في شغله الحالي".

وقال أنه “جوزت ولادى التلاتة وساعدتهم في الشقق، حتى اني ساعدت زوجة ابني في عمليات عشان تخلف”.

وتابع “روحت لمحمد ابني الكلية عشان انا معنديش استعداد اقف قدام ولادي في المحكمة، لأن القاضي لو حبسهم انا مش هستحمل”.

قاعدين في البيت مبيدفعوش حاجة

وأشار إلى أنه “لما روحت امبارح لابني ومتكلمش معايا والناس قالتلي استكمل اجراءات المحكمة، وهما قاعدين في البيت مبيدفعوش حاجة وانا مش قادر ادفع الايجار”

باعوها من ورايا وخدوا الفلوس

أكد والذي قام أولاده بطرده في الشارع ورفعوا عليه قضية حجر واتهموه بالجنون بسبب الميراث، أنه “أنا قاعد في بيت 60 متر ومستريح فيه وقعدت في اوضة شرك انا ومراتي وولادي التلاتة مع مسيحيين وكنا بناكل مع بعض في رمضان وبيحبونا”.

وقال أن واحد من ولادي قالي أن فلوسي لازم تتشال في البنك باسم حد فيهم عشان قرعة أرض الإسكان باسمه".

وتابع أنه حطيت الفلوس باسم ابني اللي كانوا عايزين اكتب الفلوس باسمه حتى انه اقترحت عليهم انه اسدد ثمن الأرض بالكامل ولكن ولادي رفضوا".

انا معرفش حاجة

وأشار إلى أن ولادي قعدوا فترة مفيش حد بيصرف في الأرض، لمدة 7 سنوات، وباعوها من ورايا وخدوا الفلوس وراحوا مدينة بدر وبنوا فيلا 4 ادوار واشتروا عربية حديثة، وكانوا بيجولي وانا معرفش حاجة.

مش مصدق اللي عملوه

واشتكى من معاملة أولاده بعدما طردوه في الشارع ورفعوا عليه قضية حجر واتهموه بالجنون بسبب الميراث، قائلاً إن “ولادي التلاتة متكاتفين ضدي، ومش مصدق اللى عملوه فيا، حتى أنه كنت أعتبر ابنى الدكتور عيني اللي بشوف بيها”.

وقال “عمري ما اذيتهم وبعملهم اللى محدش عمله، وانا اللى جوزت ولادي وصرفت عليهم كل حاجة".

وتابع "بلجأ للسلف من نسيبي وولادي مش سائلين فيا انا عايز بس ايجار الشقة".

وبكى قائلا “ابنى احمد قالي اثبت اننا خدنا منك فلوس، وقولت له يوم عرفة حسبي الله ونعم الوكيل عشان انا معملتش فيكوا حاجة وحشة، وراحوا لأخويا وقالوله انه انا لازم اروح مصحة عشان يثبتوا اني مجنون".

عايز مصحة

أكد أن “زوجات ولادي فرحانين انهم هينقلوا فيلا وولادي بيلفوا في البلد ان ابونا عايز مصحة وان مراته هو اللي ممشياه”.

وقال محمد صادق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه أتمنى أن أحصل ضد أولادي على حكم طرد من الشقة عشان محدش فيهم رحمني على الرغم من انه هيبقى صعب عليا".

وتابع أقول لولادي حسبي الله ونعم الوكيل وانا وكلت ربنا فيهم والكلمة دي تهد جبال وكتبهالهم على كل حيطة في البيت ولو يعرفوا معناها كانوا جم باسوا رجليا".

انهم يسلموا عليا

وأشار إلى أن أولادي مانعين أبنائهم انهم يسلموا عليا"