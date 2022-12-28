لافروف: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بـ"العناد والصبر"

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،الأربعاء، عن اقتناعه بأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بـ"الصبر والعناد"، خاصة الاعتراف بضم موسكو 4 مناطق أوكرانية.

وقال لافروف خلال مقابلة أجرتها معه "كانال بيرفي" التلفزيونية الروسية وبثتها، الأربعاء: "أنا مقتنع بأننا بالعناد والصبر والتصميم سندافع عن أهدافنا النبيلة، تلك (الأهداف) الحيوية لشعبنا وبلدنا".

وشدد على أن هذه الأهداف ستتحقق "مع مواصلة الانفتاح على حوار عادل وعلى اتفاقات لضمان أمن متكافئ وغير قابل للتجزئة في أوروبا".

شروط

وعلى غرار ما فعل الكرملين في وقت سابق، ذكّر لافروف أن استئناف الحوار مع كييف يمر بالضرورة باعتراف من جانب أوكرانيا بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية، هي: دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "جزءًا لا يتجزّأ من هذه الشروط (لإيجاد حل دبلوماسي) هو انتماء هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية"، موضحًا أنه يتعيّن - بالطبع - على موسكو السيطرة على أراضي هذه المناطق الأربع التي لم يبسط بعد الجيش الروسي سيطرته الكاملة عليها.

وشدّد الوزير الروسي على أن هذه المناطق "يجب أن تتحرر من تهديد النازية التي عانى منها (سكانها) مدى سنوات طويلة"، مستعيدًا الحجج التي أعلنها الكرملين لتبرير "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وأكد فيها على وجوب حماية المجموعات السكانية الناطقة بالروسية في أوكرانيا في مواجهة "نازيين" مفترضين يقبضون على السلطة في كييف.

وفي الخريف، تمكّن الجيش الأوكراني الذي تسلّم شحنات من الأسلحة الغربية من شنّ هجمات مضادة كبرى مكنته من استعادة أراض، خاصة مدينة خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ما شكّل نكسة كبرى لموسكو.

وقال لافروف: "لا داعي للعجلة، على غرار ما قال الرئيس فلاديمير بوتين، ونريد الانتهاء بأسرع وقت ممكن من هذه الحرب التي أعد لها الغرب وشُنّت علينا بواسطة أوكرانيا".